Главная Армия Во время боевого задания на востоке погиб украинский пилот

Во время боевого задания на востоке погиб украинский пилот

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 16:23
Пилот Александр Довгач погиб 9 марта — выполнял задание на востоке
Пилот Александр Довгач. Фото: t.me/kpszsu

На восточном направлении 9 марта погиб украинский пилот, полковник Александр Довгач. Он выполнял боевую задачу в условиях значительного превосходства воздушного противника и мощного противодействия вражеских систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Гибель Александра Довгача

В Воздушных силах рассказали, что днем, 9 марта, на Восточном направлении, в условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия вражеских систем противовоздушной обороны, погиб полковник Александр Довгач. Он был командиром 39-й бригады тактической авиации и имел звание Героя Украины.

"Он в очередной раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни... Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым летчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары", — говорится в сообщении.

Как известно, Александр Довгач совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, техники и средства связи врага. Также нодноразово обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Пилот участвовал в боях за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области и остров Змеиный.

"Первым шел в бой, брал на себя рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", — отметили в Воздушных силах ВСУ.

Отметим, 8 декабря на Восточном направлении погиб украинский пилот Евгений Иванов. Это случилось во время выполнения боевого задания на самолете Су-27.

А 11 сентября погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик. Он выполнял боевую задачу на Запорожском направлении на самолете Су-27.

военные война в Украине пилоты гибель Воздушные силы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
