Україна
Виконував бойове завдання — загинув український пілот

Виконував бойове завдання — загинув український пілот

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:50
Євгеній Іванов — загинув український пілот літака Су-27
Літак Су-27. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 8 грудня на східному напрямку загинув український пілот Євгеній Іванов. Наразі обставини з'ясовуються.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Загибель пілота Су-27

У Повітряних силах розповіли, що опівдні 8 грудня загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. 

Відомо, що трагедія трапилася на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27. 

"Наразі обставини з'ясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота", — йдеться у повідомленні.

Загибель пілота Су-27
Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 2 листопада на фронті загинув фотограф Ukraїner Костянтин Гузенко. Він мобілізувався до лав ЗСУ минулого року. 

А 31 жовтня на війні загинув журналіст Вадим Підлипенський. Він працював у редакції LIGA.net із 2015 року. 

літак війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ пілоти загибель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
