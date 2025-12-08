Євгеній Іванов — загинув український пілот літака Су-27

Виконував бойове завдання — загинув український пілот
Під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 8 грудня на східному напрямку загинув український пілот Євгеній Іванов. Наразі обставини з'ясовуються.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Загибель пілота Су-27
У Повітряних силах розповіли, що опівдні 8 грудня загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.
Відомо, що трагедія трапилася на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27.
"Наразі обставини з'ясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 2 листопада на фронті загинув фотограф Ukraїner Костянтин Гузенко. Він мобілізувався до лав ЗСУ минулого року.
А 31 жовтня на війні загинув журналіст Вадим Підлипенський. Він працював у редакції LIGA.net із 2015 року.
