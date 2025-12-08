Євгеній Іванов — загинув український пілот літака Су-27

Літак Су-27. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 8 грудня на східному напрямку загинув український пілот Євгеній Іванов. Наразі обставини з'ясовуються.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загибель пілота Су-27

У Повітряних силах розповіли, що опівдні 8 грудня загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.

Відомо, що трагедія трапилася на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27.

"Наразі обставини з'ясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 2 листопада на фронті загинув фотограф Ukraїner Костянтин Гузенко. Він мобілізувався до лав ЗСУ минулого року.

А 31 жовтня на війні загинув журналіст Вадим Підлипенський. Він працював у редакції LIGA.net із 2015 року.