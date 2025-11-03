Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На фронті загинув фотограф Ukraїner Костянтин Гузенко

На фронті загинув фотограф Ukraїner Костянтин Гузенко

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 18:24
Оновлено: 19:03
Костянтин Гузенко — на фронті загинув фотограф і військовий
Український фотограф і військовий Костянтин Гузенко. Фото: Facebook

На війні з російськими окупантами 2 листопада загинув український фотограф Костянтин Гузенко. Він мобілізувався до лав Збройних сил України минулого року. 

Про це повідомив журналіст-військовий Владислав Головко та засновник Ukraїner Богдан Логвиненко

Реклама
Читайте також:

Костянтин Гузенко загинув на війні

"Костя загинув. Це біль, який поділяють десятки, якщо не сотні людей, які його знали чи бодай ненадовго перетиналися на своїх шляхах", — написав Владислав Головко.

Він розповів, що Костянтин Гузенко був талановитим, чуйним, ніжним, а водночас рішучим та сильним. За словами журналіста, він був відкритий для світу, а світ для нього. Його загибель — невимовна втрата для рідних і близьких. 

null
Скриншот допису Владислава Головка

Водночас Богдан Логвиненко поділився, що познайомився з Костею у 2020 році, коли він долучився до команди Ukraїner як фотограф.

"Найбільше ми їздили разом на зйомки в 2022 і 2023 роках. Були разом і на Півдні, і на Сході, і на Півночі. В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди. А тоді він сам долучився до Морпіхів. Потому ми бачились усього декілька разів, Костя заходив в гості, коли бував у Києві. Учора Костя загинув", — сказав засновник Ukraїner.

null
Скриншот допису Богдана Логвиненка

Нагадаємо, 31 жовтня на фронті загинув журналіст Ligamedia Вадим Підлипенський. Він пішов на війну з початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Також ми писали, що 13 жовтня у ДТП загинув відомий український актор та військовий Олексій "Артист" Наконечний. Трагедія сталася під час повернення чоловіка до своєї військової частини з відпустки. 

військові війна в Україні фронт загибель фотографи
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації