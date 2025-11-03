Костянтин Гузенко — на фронті загинув фотограф і військовий

Український фотограф і військовий Костянтин Гузенко. Фото: Facebook

На війні з російськими окупантами 2 листопада загинув український фотограф Костянтин Гузенко. Він мобілізувався до лав Збройних сил України минулого року.

Про це повідомив журналіст-військовий Владислав Головко та засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.

Костянтин Гузенко загинув на війні

"Костя загинув. Це біль, який поділяють десятки, якщо не сотні людей, які його знали чи бодай ненадовго перетиналися на своїх шляхах", — написав Владислав Головко.

Він розповів, що Костянтин Гузенко був талановитим, чуйним, ніжним, а водночас рішучим та сильним. За словами журналіста, він був відкритий для світу, а світ для нього. Його загибель — невимовна втрата для рідних і близьких.

Водночас Богдан Логвиненко поділився, що познайомився з Костею у 2020 році, коли він долучився до команди Ukraїner як фотограф.

"Найбільше ми їздили разом на зйомки в 2022 і 2023 роках. Були разом і на Півдні, і на Сході, і на Півночі. В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди. А тоді він сам долучився до Морпіхів. Потому ми бачились усього декілька разів, Костя заходив в гості, коли бував у Києві. Учора Костя загинув", — сказав засновник Ukraїner.

Нагадаємо, 31 жовтня на фронті загинув журналіст Ligamedia Вадим Підлипенський. Він пішов на війну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також ми писали, що 13 жовтня у ДТП загинув відомий український актор та військовий Олексій "Артист" Наконечний. Трагедія сталася під час повернення чоловіка до своєї військової частини з відпустки.