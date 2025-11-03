Видео
На фронте погиб фотограф Ukraїner Константин Гузенко

На фронте погиб фотограф Ukraїner Константин Гузенко

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 18:24
обновлено: 18:24
Константин Гузенко — на фронте погиб фотограф и военный
Украинский фотограф и военный Константин Гузенко. Фото: Facebook

На войне с российскими оккупантами 2 ноября погиб украинский фотограф Константин Гузенко. Он мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины в прошлом году.

Об этом сообщил журналист-военный Владислав Головко и основатель Ukraїner Богдан Логвиненко.

Константин Гузенко погиб на войне

"Костя погиб. Это боль, которую разделяют десятки, если не сотни людей, которые его знали или хотя бы ненадолго пересекались на своих путях", — написал Владислав Головко.

Он рассказал, что Константин Гузенко был талантливым, чутким, нежным, но одновременно решительным и сильным. По словам журналиста, он был открыт для мира, а мир для него. Его гибель — невыразимая потеря для родных и близких.

null
Скриншот сообщения Владислава Головко

В то же время Богдан Логвиненко поделился, что познакомился с Костей в 2020 году, когда он присоединился к команде Ukraїner как фотограф.

"Больше всего мы ездили вместе на съемки в 2022 и 2023 годах. Были вместе и на Юге, и на Востоке, и на Севере. Во всех не слишком безопасных уголках нашей страны, Костя никогда не боялся ехать куда угодно. А тогда он сам присоединился к Морпехам. После мы виделись всего несколько раз, Костя заходил в гости, когда бывал в Киеве. Вчера Костя погиб", — сказал основатель Ukraїner.

null
Скриншот сообщения Богдана Логвиненко

Напомним, 31 октября на фронте погиб журналист Ligamedia Вадим Пидлипенский. Он ушел на войну с начала полномасштабного вторжения России.

Также мы писали, что 13 октября в ДТП погиб известный украинский актер и военный Алексей "Артист" Наконечный. Трагедия произошла во время возвращения мужчины в свою воинскую часть из отпуска.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
