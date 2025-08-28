Ситуація на фронті станом на ранок 28 серпня

Олександр Сирський. Фото: Telegram Сирського

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Протягом минулої доби зафіксовано 139 боєзіткнень.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ у четвер, 28 серпня.

Що відомо про бойові дії за добу

За вчора російські загарбники завдали 84 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 86 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Заріччя Сумської області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління, чотири гармати та один склад боєприпасів противника.

Найгарячіші напрямки фронту

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 17 авіаційних ударів — скинув при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 245 обстрілів, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп’янська.

Куп’янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках минулої доби наступальних дій противника не зафіксовано.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських військ за добу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 880 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 325 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одну важку вогнеметну систему, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

