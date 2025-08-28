Ситуация на фронте по состоянию на утро 28 августа

Александр Сырский. Фото: Telegram Сырского

Украинские защитники стойко сдерживают давление оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 139 боестолкновений.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ в четверг, 28 августа.

Что известно о боевых действиях за сутки

За вчера российские захватчики нанесли 84 авиационных удара, сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, россияне привлекли для поражения 5770 дронов-камикадзе и осуществили 5177 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 86 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Заречье Сумской области; Белогорье, Степногорск Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления, четыре пушки и один склад боеприпасов противника.

Самые горячие направления фронта

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов — сбросил при этом 33 управляемые авиационные бомбы, совершил 245 обстрелов, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили девять штурмовых действий врага.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Колодязное, Волчанск и Каменка.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Купянска.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязов, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголово.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении наши защитники успешно остановили три атаки вблизи Федоровки, Григорьевки и в направлении Северска.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Маяк, Котлино, Новониколаевка, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Луч, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филия, Ивановка, Воскресенка, Запорожское, Толстой, Андреевка-Клевцово, Поддубное, Камышеваха, Темировка и в сторону населенных пунктов Сичневое, Лесное.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях за прошедшие сутки наступательных действий противника не зафиксировано.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских войск за сутки

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 880 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 325 беспилотников оперативно-тактического уровня, одну тяжелую огнеметную систему, 120 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал потери российских оккупантов в автомобильной технике с начала 2025 года.

Также военный эксперт Джулиан Рьопке заявил, что ВСУ полностью сорвали летнее наступление российских оккупантов.