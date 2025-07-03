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Головна Армія За добу понад 180 бойових зіткнень на фронті — зведення Генштабу

За добу понад 180 бойових зіткнень на фронті — зведення Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 08:59
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті за добу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

В Україні розпочалася 1226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 185 боєзіткнень між українськими захисниками та російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 3 липня.

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Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

Ситуація на фронті — зведення Генштабу

За інформацією Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 62 авіаударів, скинувши 93 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5520 обстрілів, зокрема 84 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3194 дронів-камікадзе. 

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Полтавка, Маяк Донецької області; Козацьке Херсонської області. 

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох артилерійських засобах противника.

Втрати росіян за добу

У Генштабі зазначають, що воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. 

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 85 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 101 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Ситуація по напрямках фронту

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник минулої доби завдав 9 авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб, та здійснив 360 артилерійських обстрілів, зокрема 19 — із реактивних систем залпового вогню.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Південно–Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового,  Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Карпівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника у бік Федорівки та Виїмки.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в бік Володимирівки, Новопавлівки, Разіного, Молодецького.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки. 

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 липня російські війська атакували безпілотниками Україну.

Раніше ми інформували, що у червні 2025 року російські армійці окупували 556 квадратних кілометрів української території.

ЗСУ обстріли Генштаб ЗСУ війна в Україні ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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