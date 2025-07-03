В Генштабе рассказали о ситуации на фронте за сутки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В Украине начались 1226-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 185 боестолкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в четверг, 3 июля.

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Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

Ситуация на фронте — сводка Генштаба

По информации Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив семь ракет, а также 62 авиаудара, сбросив 93 управляемые бомбы. Кроме этого, осуществил 5520 обстрелов, в том числе 84 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3194 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Полтавка, Маяк Донецкой области; Казацкое Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по восьми районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двух артиллерийских средствах противника.

Потери россиян за сутки

В Генштабе отмечают, что воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 85 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 101 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Ситуация по направлениям фронта

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 9 авиационных ударов, в общем сбросил 19 управляемых авиационных бомб, и совершил 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавлики.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполовка, Карповка, Колодязи и в направлениях Чернещины, Шандриголово, Среднего и Нового Мира.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в сторону Федоровки и Выемки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка, Ореховое и в сторону Владимировки, Новопавловки, Разино, Молодецкого.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, что в ночь на 3 июля российские войска атаковали беспилотниками Украину.

Ранее мы информировали, что в июне 2025 года российские армейцы оккупировали 556 квадратных километров украинской территории.