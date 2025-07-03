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Головна Армія РФ атакувала Україну БпЛА — скільки збили сили ППО

РФ атакувала Україну БпЛА — скільки збили сили ППО

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 08:29
Обстріл України — скільки цілей збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 3 липня російські війська атакували безпілотниками Україну. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у четвер, 3 липня.

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Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч проти 3 липня (із 21:30 2 липня) російські окупанти атакували Україну 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Цієї ночі загарбники запускали дрони із різних напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Однак, на жаль, не минулося без наслідків. За даними ПС ЗСУ, зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях, а також падіння збитих — на 1 локації.

Робота ППО
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що вночі, 3 липня, в Одесі лунали потужні вибухи — росіяни атакували місто.

А в середу вночі, 2 липня, російські окупанти атакували Слов'янськ Донецької області.

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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