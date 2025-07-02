Росіяни дронами обстріляли Слов'янськ

РФ атакувала Слов’янськ — є влучання у термінал Нової пошти
У середу вночі, 2 липня, російські окупанти безпілотниками атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання у термінал Нової пошти.
Про це інформує начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook.
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За словами очільника Слов'янської МВА, є влучання по терміналу Нової пошти на вулиці Літературній, а також влучання в районі вулиці Торецько-Набережної.
На щастя, під час ворожої атаки, ніхто не постраждав.
"У Словʼянську знов недобрий ранок. Вночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Знов атака БпЛА. Влучання по терміналу Нової пошти на вул. Літературній, а також влучання в районі вул. Торецько-Набережна. На щастя, без постраждалих", — повідомив Вадим Лях.
Також цієї ночі, 2 липня, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Харкова.
Раніше ми інформували, що російська армія обстріляла українські міста — під ударами опинились Харків та Одеська область.
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