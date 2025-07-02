Россияне дронами обстреляли Славянск

РФ атаковала Славянск — есть попадание в терминал Новой почты
В среду ночью, 2 июля, российские оккупанты беспилотниками атаковали Славянск Донецкой области. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в терминал Новой почты.
Об этом информирует начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook.
РФ нанесла удар по Славянску
По словам главы Славянской ГВА, есть попадания по терминалу Новой почты на улице Литературной, а также попадания в районе улицы Торецко-Набережной.
К счастью, во время вражеской атаки, никто не пострадал.
"В Славянске снова недоброе утро. Ночью город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу. Снова атака БпЛА. Попадание по терминалу Новой почты на ул. Литературной, а также попадание в районе ул. Торецко-Набережная. К счастью, без пострадавших", — сообщил Вадим Лях.
Также этой ночью, 2 июля, российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова.
Ранее мы информировали, что российская армия обстреляла украинские города — под ударами оказались Харьков и Одесская область.
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