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Главная Армия РФ атаковала Славянск — есть попадание в терминал Новой почты

РФ атаковала Славянск — есть попадание в терминал Новой почты

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 10:23
Россияне дронами обстреляли Славянск
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В среду ночью, 2 июля, российские оккупанты беспилотниками атаковали Славянск Донецкой области. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в терминал Новой почты.

Об этом информирует начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook.

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По словам главы Славянской ГВА, есть попадания по терминалу Новой почты на улице Литературной, а также попадания в районе улицы Торецко-Набережной.

К счастью, во время вражеской атаки, никто не пострадал.

"В Славянске снова недоброе утро. Ночью город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу. Снова атака БпЛА. Попадание по терминалу Новой почты на ул. Литературной, а также попадание в районе ул. Торецко-Набережная. К счастью, без пострадавших", — сообщил Вадим Лях.

Также этой ночью, 2 июля, российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова.

Ранее мы информировали, что российская армия обстреляла украинские города — под ударами оказались Харьков и Одесская область.

Донецкая область обстрелы Славянск война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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