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Главная Армия РФ атаковала Украину БпЛА — сколько сбили силы ПВО

РФ атаковала Украину БпЛА — сколько сбили силы ПВО

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 08:29
Обстрел Украины — сколько целей сбила ПВО
Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 3 июля российские войска атаковали беспилотниками Украину. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в четверг, 3 июля.

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Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 3 июля (с 21:30 2 июля) российские оккупанты атаковали Украину 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Этой ночью захватчики запускали дроны с разных направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 8:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Однако, к сожалению, не обошлось без последствий. По данным ВС ВСУ, зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых — на 1 локации.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Напомним, что ночью, 3 июля, в Одессе раздавались мощные взрывы — россияне атаковали город.

А в среду ночью, 2 июля, российские оккупанты атаковали Славянск Донецкой области.

обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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