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Головна Армія Найгірший показник  — скільки території окупувала РФ у червні

Найгірший показник  — скільки території окупувала РФ у червні

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Дата публікації: 1 липня 2025 18:33
Просування окупантів — скільки території України захопила РФ у червні 2025 року
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники у червні окупували 556 квадратних кілометрів української території. Це є найгіршим показником цього року.

Про це повідомляє DeepState у Telegram у вівторок, 1 липня.

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Динаміка окупації території України. Фото: DeepState

Просування російських окупантів

Згідно з інформацією DeepState, динаміка травня збереглася у червні. А найкритичнішим для України часом був листопад, коли окупанти просунулися на 730 квадратних кілометрів.

Найбільше просувань ворога зафіксовано на:

  • Новопавлівському відтинку — 29%;
  • Покровському — 27%.

Крім того, Сумська область входить до числа напрямків, де зафіксовано найбільше просування російських окупантів — 18%.

Ситуація на фронті
Карта бойових дій. Фото: DeepState

Тобто три чверті усіх ворожих наступальних дій припадають лише на три райони. Решта чверті просувань припадає на інші ділянки фронту, де активність ворога розподілена майже рівномірно — кожен відтинок має по 4–6% загального обсягу.

DeepState зазначає, що успіх окупантів зумовлений проблемами з людьми, які критичні для обох сторін, однак у РФ ще є запаси особового складу.

"Падіння механізації атак — це чергове підтвердження проблем ворога з технікою, яку вони намагаються замінити мотоциклами та багі. А штурмові дії ворога силами одного чи трьох піхотинців вже не стало дивиною. Водночас кількість цих груп залишається значною", — йдеться у повідомленні.

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Допис DeepState. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ відбулася нарада щодо протидії російським ударним безпілотникам.

А військові аналітики доходять висновку, що літній наступ російських окупантів, ймовірно, не призведе до суттєвих змін на фронті та не матиме відчутних результатів.

війна Україна окупанти окупація Deepstate
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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