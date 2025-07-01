Продвижение оккупантов — сколько территории Украины захватила РФ в июне 2025 года

Худший показатель — сколько территории оккупировала РФ в июне
Российские захватчики в июне оккупировали 556 квадратных километров украинской территории. Это является худшим показателем этого года.
Об этом сообщает DeepState в Telegram во вторник, 1 июля.
Продвижение российских оккупантов
Согласно информации DeepState, динамика мая сохранилась в июне. А самым критическим для Украины временем был ноябрь, когда оккупанты продвинулись на 730 квадратных километров.
Больше всего продвижений врага зафиксировано на:
- Новопавловском отрезке — 29%;
- Покровском — 27%.
Кроме того, Сумская область входит в число направлений, где зафиксировано наибольшее продвижение российских оккупантов — 18%.
То есть три четверти всех вражеских наступательных действий приходятся только на три района. Остальные четверти продвижений приходится на другие участки фронта, где активность врага распределена почти равномерно — каждый отрезок имеет по 4-6% общего объема.
DeepState отмечает, что успех оккупантов обусловлен проблемами с людьми, которые критичны для обеих сторон, однако у РФ еще есть запасы личного состава.
"Падение механизации атак — это очередное подтверждение проблем врага с техникой, которую они пытаются заменить мотоциклами и багги. А штурмовые действия врага силами одного или трех пехотинцев уже не стало диковинкой. В то же время, количество этих групп остается значительным", — говорится в сообщении.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ состоялось совещание по противодействию российским ударным беспилотникам.
А военные аналитики приходят к выводу, что летнее наступление российских оккупантов, вероятно, не приведет к существенным изменениям на фронте и не будет иметь ощутимых результатов.
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