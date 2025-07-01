Продвижение оккупантов — сколько территории Украины захватила РФ в июне 2025 года

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские захватчики в июне оккупировали 556 квадратных километров украинской территории. Это является худшим показателем этого года.

Об этом сообщает DeepState в Telegram во вторник, 1 июля.

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Динамика оккупации территории Украины. Фото: DeepState

Продвижение российских оккупантов

Согласно информации DeepState, динамика мая сохранилась в июне. А самым критическим для Украины временем был ноябрь, когда оккупанты продвинулись на 730 квадратных километров.

Больше всего продвижений врага зафиксировано на:

Новопавловском отрезке — 29%;

Покровском — 27%.

Кроме того, Сумская область входит в число направлений, где зафиксировано наибольшее продвижение российских оккупантов — 18%.

Карта боевых действий. Фото: DeepState

То есть три четверти всех вражеских наступательных действий приходятся только на три района. Остальные четверти продвижений приходится на другие участки фронта, где активность врага распределена почти равномерно — каждый отрезок имеет по 4-6% общего объема.

DeepState отмечает, что успех оккупантов обусловлен проблемами с людьми, которые критичны для обеих сторон, однако у РФ еще есть запасы личного состава.

"Падение механизации атак — это очередное подтверждение проблем врага с техникой, которую они пытаются заменить мотоциклами и багги. А штурмовые действия врага силами одного или трех пехотинцев уже не стало диковинкой. В то же время, количество этих групп остается значительным", — говорится в сообщении.

Пост DeepState. Фото: скриншот

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ состоялось совещание по противодействию российским ударным беспилотникам.

А военные аналитики приходят к выводу, что летнее наступление российских оккупантов, вероятно, не приведет к существенным изменениям на фронте и не будет иметь ощутимых результатов.