Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1Шоу-бізнесНерухомістьКіноВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія В Генштабі відбулася нарада щодо протидії російським дронам

В Генштабі відбулася нарада щодо протидії російським дронам

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 11:55
У Генштабі провели нараду щодо протидії дронам РФ
Нарада у Генштабі ЗСУ. Фото: Генштаб/Telegram

На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача та директиви Міністра оборони й Головнокомандувача ЗС України в Генеральному штабі ЗС України відбулася комплексна нарада щодо протидії російським ударним БпЛА. Крім того, під час наради її учасники обговорили масштабування напрямку БпЛА-перехоплювачів.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ у вівторок, 1 липня, у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Генштаб ЗСУ
Нарада у Генштабі ЗСУ. Фото: Генштаб/Telegram

Нарада щодо протидії російським дронам — деталі

Проміжні результати, проблемні питання та шляхи їх вирішення під час наради окреслили представники командувань Повітряних сил, Сил безпілотних систем, логістики, керівники інших органів військового управління.

Серед іншого, учасники наради обговорили масштабування напрямку БпЛА-перехоплювачів (зенітних дронів), формування та навчання нових екіпажів. Зазначається, що відповідна робота вже триває.

Генштаб ЗСУ
Нарада у Генштабі ЗСУ. Фото: Генштаб/Telegram

Під час наради також йшлося про потребу поліпшення матеріально-технічної бази відповідних підрозділів та навчальних центрів, ефективності роботи рекрутингових центрів для комплектування екіпажів, визначено інші першочергові завдання. Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-майор Андрій Гнатов призначив, зокрема, комплексний аудит усіх складових цього напрямку.

"Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб на визначений термін вийти з необхідною кількістю підготовлених екіпажів, які ефективно захищатимуть від ворожих дронів наші заводи й фабрики, об’єкти критичної інфраструктури, житло й життя кожного українця. Втім, ця робота стане результативною тільки в разі консолідації всіх складових, які беруть у ній участь", — акцентував генерал-майор Андрій Гнатов.

Генштаб ЗСУ
Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Раніше Президент України Володимир Зеленський дав доручення щодо виробництва дронів в Україні та перехоплювачів.

Також нещодавно Зеленський розповів про результати зовнішньополітичної роботи.

ЗСУ безпілотники обстріли Генштаб ЗСУ війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації