В Генштабе провели совещание по противодействию дронам РФ

Совещание в Генштабе ВСУ. Фото: Генштаб/Telegram

Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего и директивы Министра обороны и Главнокомандующего ВС Украины в Генеральном штабе ВС Украины состоялось комплексное совещание по противодействию российским ударным БпЛА. Кроме того, во время совещания его участники обсудили масштабирование направления БпЛА-перехватчиков.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ во вторник, 1 июля, в Telegram.

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Совещание в Генштабе ВСУ. Фото: Генштаб/Telegram

Совещание по противодействию российским дронам — детали

Промежуточные результаты, проблемные вопросы и пути их решения во время совещания обозначили представители командований Воздушных сил, Сил беспилотных систем, логистики, руководители других органов военного управления.

Среди прочего, участники совещания обсудили масштабирование направления БпЛА-перехватчиков (зенитных дронов), формирование и обучение новых экипажей. Отмечается, что соответствующая работа уже продолжается.

Совещание в Генштабе ВСУ. Фото: Генштаб/Telegram

Во время совещания также речь шла о необходимости улучшения материально-технической базы соответствующих подразделений и учебных центров, эффективности работы рекрутинговых центров для комплектования экипажей, определены другие первоочередные задачи. Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Андрей Гнатов назначил, в частности, комплексный аудит всех составляющих этого направления.

"Мы знаем, что нужно сделать, чтобы в определенный срок выйти с необходимым количеством подготовленных экипажей, которые будут эффективно защищать от вражеских дронов наши заводы и фабрики, объекты критической инфраструктуры, жилье и жизнь каждого украинца. Впрочем, эта работа станет результативной только в случае консолидации всех составляющих, которые принимают в ней участие", — акцентировал генерал-майор Андрей Гнатов.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение по производству дронов в Украине и перехватчиков.

Также недавно Зеленский рассказал о результатах внешнеполитической работы.