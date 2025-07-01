Експерти вважають, що армії РФ через безліч проблем не вдасться повноцінний літній наступ

Бійці ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Військові експерти роблять висновки, що літній наступ російських окупантів на фронті не буде мати значних наслідків чи успіхів. В армії РФ накопичилось безліч проблем і діють вони старим методом — "м'ясними штурмами".

Видання The Washington Post у своєму аналітичному матеріалі опитала експертів з обох боків.

Реклама

Читайте також:

"М'ясні штурми" залишаються незмінними

Журналісти видання зазначають, що попри величезну перевагу над Україною в живій силі та техніці просування окупантів йде повільно, і російські військові блогери звинувачують у цьому корупцію.

Незалежний російський військовий аналітик Ян Матвєєв прогнозує, що літній наступ Росії не приведе до радикального прориву, але може принести Москві кілька тисяч квадратних кілометрів території.

"Ця тактика масових штурмів живою силою — єдине, на що здатні російські військові в цей момент. І це дуже нелюдяно, тому що насправді мертві люди обмінюються на територію", — зазначив експерт.

The Washington Post акцентує, що в останні місяці так звані "російські військкори" описують одну й ту саму картину проблемної військової культури, включаючи хибні заяви генералів про захоплення сіл, відправку солдатів на "м'ясні штурми", а також погане транспортне і матеріально-технічне забезпечення на передове, що призводить до передового.

Z-патріоти жаліються, що в армії РФ вимагають хабарів від солдатів, щоб не посилати їх на штурм, і вводять режими покарань, включаючи ув'язнення в клітини або "обнулення".

Результатом є низький бойовий дух, дезертирство та широко поширене пияцтво та наркоманія серед солдатів.

Військова економіка РФ теж "не витягує" наступ

Фінансування армії також є проблемою, попри те, що Москва витрачає 40% свого бюджету на війну та безпеку, пише The Washington Post. Солдати на передовій розповідають, що покладаються на онлайн-збір коштів, організований волонтерами, щоб купити дрони, бронежилети, смартфони, транспортні засоби, аптечки, генератори, джерела живлення та пристрої Starlink. Але вони дедалі частіше скаржаться, що росіяни втомилися надсилати гроші.

"Поки солдат змушений витрачати половину своєї зарплати на картоплю, цибулю і моркву, молоко і м'ясо, дрони та інкубатори, бронежилети та нормальну форму, зброю та патрони, генератори та бензин для них, Starlinks, а також звичайні радіостанції та ретранслятори, він не прийме "патріотизм"", — написав один із "військкорів" РФ.

Що буде з фронтом на Сумщині

Західні експерти негативно оцінюють можливість РФ досягти значного результату на цій ділянці. Літній наступ з метою досягти вирішального прориву може закінчитися провалом.

"Це не монолітна лінія, яка просто просувається вперед, як джаггернаут. Оперативна ситуація на передовій дуже складна для обох сторін.", — каже військовий аналітик Дара Массікот.

Навіть відомі Z-військкори визнають, що українським військам вдалося стабілізувати оборону Сум. Вони не бачать перспектив у наступі без повноцінної мобілізації чи хоча б підтримки солдатами з боку КНДР.

Раніше повідомлялось, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив стабілізацію фронту на Сумщині. Просування російських військ у прикордонні Сумської області зупинено.

Також повідомлялось, що Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони. Детально обговорив ключові напрямки оборони та поточну ситуацію на фронті.