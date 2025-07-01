Бойцы ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Военные эксперты делают выводы, что летнее наступление российских оккупантов на фронте не будет иметь значительных последствий или успехов. В армии РФ накопилось множество проблем и действуют они старым методом — "мясными штурмами".

Издание The Washington Post в своем аналитическом материале опросила экспертов с обеих сторон.

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"Мясные штурмы" остаются неизменными

Журналисты издания отмечают, что несмотря на огромное преимущество над Украиной в живой силе и технике продвижение оккупантов идет медленно, и российские военные блогеры обвиняют в этом коррупцию.

Независимый российский военный аналитик Ян Матвеев прогнозирует, что летнее наступление России не приведет к радикальному прорыву, но может принести Москве несколько тысяч квадратных километров территории.

"Эта тактика массовых штурмов живой силой - единственное, на что способны российские военные в данный момент. И это очень бесчеловечно, потому что на самом деле мертвые люди обмениваются на территорию", — отметил эксперт.

The Washington Post акцентирует, что в последние месяцы так называемые "российские военные" описывают одну и ту же картину проблемной военной культуры, включая ложные заявления генералов о захвате деревень, отправку солдат на "мясные штурмы", а также плохое транспортное и материально-техническое обеспечение на передовую, что приводит к передовому.

Z-патриоты жалуются, что в армии РФ требуют взяток от солдат, чтобы не посылать их на штурм, и вводят режимы наказаний, включая заключение в клетки или "обнуление".

Результатом является низкий боевой дух, дезертирство и широко распространенное пьянство и наркомания среди солдат.

Военная экономика РФ тоже "не вытягивает" наступление

Финансирование армии также является проблемой, несмотря на то, что Москва тратит 40% своего бюджета на войну и безопасность, пишет The Washington Post. Солдаты на передовой рассказывают, что полагаются на онлайн-сбор средств, организованный волонтерами, чтобы купить дроны, бронежилеты, смартфоны, транспортные средства, аптечки, генераторы, источники питания и устройства Starlink. Но они все чаще жалуются, что россияне устали присылать деньги.

"Пока солдат вынужден тратить половину своей зарплаты на картофель, лук и морковь, молоко и мясо, дроны и инкубаторы, бронежилеты и нормальную форму, оружие и патроны, генераторы и бензин для них, Starlink, а также обычные радиостанции и ретрансляторы, он не примет "патриотизм"",— написал один из "военкоров" РФ.

Что будет с фронтом на Сумщине

Западные эксперты негативно оценивают возможность РФ достичь значительного результата на этом участке. Летнее наступление с целью достичь решающего прорыва может закончиться провалом.

"Это не монолитная линия, которая просто продвигается вперед, как джаггернаут. Оперативная ситуация на передовой очень сложная для обеих сторон", — говорит военный аналитик Дара Массикот.

Даже известные Z-военкорры признают, что украинским войскам удалось стабилизировать оборону Сум. Они не видят перспектив в наступлении без полноценной мобилизации или хотя бы поддержки солдатами со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил стабилизацию фронта на Сумщине. Продвижение российских войск в приграничье Сумской области остановлено.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский провел совещание с военными и министром обороны. Подробно обсудил ключевые направления обороны и текущую ситуацию на фронте.