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За добу 149 боєзіткнень — на яких напрямках фронту найгарячіше

12 квітня 2025 08:50
Ольга Антоновська - редактор
Ситуація на фронті 12 квітня — зведення Генштабу за напрямками
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook/Олександр Сирський
Ольга Антоновська - редактор

В суботу, 12 квітня, розпочалась 1144-та доба широкомасштабної війни, яку розв'язала РФ в Україні. За добу на фронті сталося 149 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За минулу добу росіяни скинули 183 авіабомби та здійснили понад 6400 обстрілів, з них 215 — із реактивних систем залпового вогню. Також атакували 2789 дронами-камікадзе. Сили оборони України за добу вразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Ситуація на фронті на усіх напрямках станом на 12 квітня
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

За минулу добу втрати ворога склали 1240 осіб. Також українські оборонці знешкодили:

  • 11 танків,
  • 7 бойових броньованих машин,
  • 49 артилерійських систем,
  • дві РСЗВ,
  • 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 128 одиниць автомобільної техніки.
Ситуація на фронті станом на 12 квітня
Карта бойових дій станом на 11 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка та Западне.

Яка ситуація на Харківському напрямку 12 квітня
Харківський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку 12 квітня
Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка.

Яка ситуація на Лиманському напрямку 12 квітня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка.

Яка ситуація на Сіверському напрямку 12 квітня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки.

Яка ситуація на Краматорському напрямку 12 квітня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік Дачного, Дружби та Торецька.

Яка ситуація на Торецькому напрямку 12 квітня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка.

Яка ситуація на Покровському напрямку 12 квітня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Розлив та Роздольне.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку 12 квітня
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.

Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку 12 квітня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворог проводив чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку 12 квітня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку ворог сім разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

Яка ситуація на Придніпровському напрямку 12 квітня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб, а також здійснив 156 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Курському напрямку 12 квітня
Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, росіяни вранці 12 квітня атакували столицю. Внаслідок атаки безпілотниками у Києві спалахнули кілька пожеж.

Раніше ми писали про те, що понад сто громадян Китаю, які воюють на стороні РФ проти України, є найманцями. Вони не мають прямого зв'язку з урядом Китаю.

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