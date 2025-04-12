Ситуація на фронті 12 квітня — зведення Генштабу за напрямками

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook/Олександр Сирський

В суботу, 12 квітня, розпочалась 1144-та доба широкомасштабної війни, яку розв'язала РФ в Україні. За добу на фронті сталося 149 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на ключових напрямках фронту

За минулу добу росіяни скинули 183 авіабомби та здійснили понад 6400 обстрілів, з них 215 — із реактивних систем залпового вогню. Також атакували 2789 дронами-камікадзе. Сили оборони України за добу вразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

За минулу добу втрати ворога склали 1240 осіб. Також українські оборонці знешкодили:

11 танків,

7 бойових броньованих машин,

49 артилерійських систем,

дві РСЗВ,

78 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

128 одиниць автомобільної техніки.

Карта бойових дій станом на 11 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка та Западне.

Харківський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік Дачного, Дружби та Торецька.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Розлив та Роздольне.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворог проводив чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку ворог сім разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб, а також здійснив 156 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню.

Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, росіяни вранці 12 квітня атакували столицю. Внаслідок атаки безпілотниками у Києві спалахнули кілька пожеж.

Раніше ми писали про те, що понад сто громадян Китаю, які воюють на стороні РФ проти України, є найманцями. Вони не мають прямого зв'язку з урядом Китаю.