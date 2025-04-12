Ситуація на фронті 12 квітня — зведення Генштабу за напрямками

За добу 149 боєзіткнень — на яких напрямках фронту найгарячіше
В суботу, 12 квітня, розпочалась 1144-та доба широкомасштабної війни, яку розв'язала РФ в Україні. За добу на фронті сталося 149 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на ключових напрямках фронту
За минулу добу росіяни скинули 183 авіабомби та здійснили понад 6400 обстрілів, з них 215 — із реактивних систем залпового вогню. Також атакували 2789 дронами-камікадзе. Сили оборони України за добу вразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
За минулу добу втрати ворога склали 1240 осіб. Також українські оборонці знешкодили:
- 11 танків,
- 7 бойових броньованих машин,
- 49 артилерійських систем,
- дві РСЗВ,
- 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
- 128 одиниць автомобільної техніки.
На Харківському напрямку противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка та Западне.
На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка.
На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік Дачного, Дружби та Торецька.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка.
На Новопавлівському напрямку ворог шість разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Розлив та Роздольне.
На Гуляйпільському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.
На Оріхівському напрямку ворог проводив чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку ворог сім разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб, а також здійснив 156 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Нагадаємо, росіяни вранці 12 квітня атакували столицю. Внаслідок атаки безпілотниками у Києві спалахнули кілька пожеж.
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