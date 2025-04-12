На думку Жоріна, Путін не відмовився від планів захопити всю Україну

Окупанти можуть атакувати з Білорусі — Жорін про плани Путіна
Російські окупанти можуть в будь-який момент повторити свою спробу наступу з території Білорусі. Сьогоднішня ситуація на фронті є невизначеною.
Про це в інтерв'ю Times of Ukraine заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.
Чому Путін може напасти з Білорусі
На думку Жоріна, диктатор РФ Путін все ще не відмовився від свого плану захопити всю Україну. Тому росіяни дійсно можуть спробувати повторно піти в наступ із Білорусі.
"Я весь цей час говорю, що у Путіна на столі досі є план захоплення всієї України, включно з центральними землями. Питання в тому, що в них немає умов для його реалізації", — додав він.
Жорін зазначив, що українці повинні бути готові до відбиття та зміни сценарію.
Раніше повідомлялось, що станом на 1142-гу добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою. Протягом минулої доби українські захисники зафіксували 149 бойових зіткнень по всій лінії фронту.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив в інтерв'ю, чому не вдалося вибити російські війська з Бахмуту та Соледару.
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