По мнению Жорина, Путин не отказался от планов захватить всю Украину

Оккупанты могут атаковать из Беларуси — Жорин о планах Путина
Российские оккупанты могут в любой момент повторить свою попытку наступления с территории Беларуси. Сегодняшняя ситуация на фронте является неопределенной.
Об этом в интервью Times of Ukraine заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.
Почему Путин может напасть из Беларуси
По мнению Жорина, диктатор РФ Путин все еще не отказался от своего плана захватить всю Украину. Поэтому россияне действительно могут попытаться повторно пойти в наступление из Беларуси.
"Я все это время говорю, что у Путина на столе до сих пор есть план захвата всей Украины, включая центральные земли. Вопрос в том, что у них нет условий для его реализации", — добавил он.
Жорин отметил, что украинцы должны быть готовы к отражению и изменению сценария.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1142-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину, ситуация на фронте остается чрезвычайно напряженной. За прошедшие сутки украинские защитники зафиксировали 149 боевых столкновений по всей линии фронта.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил в интервью, почему не удалось выбить российские войска из Бахмута и Соледара.
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