По мнению Жорина, Путин не отказался от планов захватить всю Украину

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Российские оккупанты могут в любой момент повторить свою попытку наступления с территории Беларуси. Сегодняшняя ситуация на фронте является неопределенной.

Об этом в интервью Times of Ukraine заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Реклама

Читайте также:

Почему Путин может напасть из Беларуси

По мнению Жорина, диктатор РФ Путин все еще не отказался от своего плана захватить всю Украину. Поэтому россияне действительно могут попытаться повторно пойти в наступление из Беларуси.

"Я все это время говорю, что у Путина на столе до сих пор есть план захвата всей Украины, включая центральные земли. Вопрос в том, что у них нет условий для его реализации", — добавил он.

Жорин отметил, что украинцы должны быть готовы к отражению и изменению сценария.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1142-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину, ситуация на фронте остается чрезвычайно напряженной. За прошедшие сутки украинские защитники зафиксировали 149 боевых столкновений по всей линии фронта.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил в интервью, почему не удалось выбить российские войска из Бахмута и Соледара.