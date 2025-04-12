Більше сотні громадян КНР пішли на контрактну службу у РФ, щоб воювати проти України

Полонений громадянин Китаю на допиті в СБУ. Фото СБУ

Понад сто громадян Китаю, які воюють на стороні російських військових проти України, є найманцями. Вони не мають прямого зв'язку з урядом Китаю, хоча китайські офіцери є на лінії фронту, але щоб спостерігати за бойовими діями й навчатись. Опозиційні ЗМІ РФ повідомляють, що змогли ідентифікувати 51 громадянина КНР, які беруть участь у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в розвідці США.

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Згідно з інформацією джерел Reuters, китайські військові офіцери зі схвалення Пекіна гастролювали поблизу російських фронтів, щоб отримати досвід та тактику війни. Офіцери "перебувають там абсолютно з погодження", сказав колишній чиновник.

Як вербують китайців на війну з Україною

Опозиційне видання "Важные истории" опублікувало матеріал, в якому стверджується, що журналістам вдалось ідентифікувати 51 громадянина КНР, що беруть участь у війні проти України.

Ці громадяни Китаю пройшли через московський пункт відбору на військову службу за контрактом. Наймолодшому з китайських контрактників у списку журналістів 20 років, найстаршому — 51 рік. Як мінімум один із них уже загинув на війні в Україні.

Що кажуть китайські найманці про війну в Україні

Деякі з контрактників встигають повернутись на батьківщину. Потім вони викладають в соцмережі свої історії.

Наприклад, 41-річний Цзяньвей Лі, який прилетів до Росії та звернувся до пункту відбору за контрактом у грудні 2023 року, докладно розповідав у своїх соцмережах про службу у російській армії. За його словами, з моменту появи контрактника на полі бою до його смерті може проходити в середньому 8-10 годин.

Він скаржився на "слабке" військове спорядження та зброю, а також на мовний бар'єр, який заважає спілкуватися з російськими товаришами по службі і говорити по рації з командуванням.

"За два тижні, що я тут, ми просунулися лише на 100 метрів. Ми втратили десятки людей і не забрали тіла", — розповідає він.

За словами Цзяньвея Лі, під час одного з боїв один іноземний найманець і двоє російських військових від страху втекли, а кубинець симулював хворобу, щоб не брати участь у боях.

Інший військовий, 38-річний Жуйці Сунь, також скаржився у соціальних мережах на умови у російській армії. Він прилетів до Росії у вересні 2023 року і наступного дня подався укладати контракт.

"Тут немає жодної медичної допомоги. Всім начхати. Біль мене вбиває", — говорив він на відео, опублікованому в січні 2024 року.

За його словами, лікар після огляду не забезпечив належного лікування.

"Я звернувся до китайського посольства у Росії. Вони сказали, що це моя особиста проблема", — стверджує Жуйці Сунь.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що ЗСУ взяли в полон двох громадян з Китаю, які воювали проти України на Донеччині.

Після цього Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених громадян Китаю та назвав свої умови.