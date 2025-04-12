Более сотни граждан КНР пошли на контрактную службу в РФ, чтобы воевать против Украины

Пленный гражданин Китая на допросе в СБУ. Фото СБУ

Более ста граждан Китая, которые воюют на стороне российских военных против Украины, являются наемниками. Они не имеют прямой связи с правительством Китая, хотя китайские офицеры находятся на линии фронта, но чтобы наблюдать за боевыми действиями и обучаться. Оппозиционные СМИ РФ сообщают, что смогли идентифицировать 51 гражданина КНР, которые участвуют в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в разведке США.

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Согласно информации источников Reuters, китайские военные офицеры с одобрения Пекина гастролировали вблизи российских фронтов, чтобы получить опыт и тактику войны. Офицеры "находятся там абсолютно по согласованию", сказал бывший чиновник.

Как вербуют китайцев на войну с Украиной

Оппозиционное издание "Важные истории" опубликовало материал, в котором утверждается, что журналистам удалось идентифицировать 51 гражданина КНР, участвующих в войне против Украины.

Эти граждане Китая прошли через московский пункт отбора на военную службу по контракту. Самому младшему из китайских контрактников в списке журналистов 20 лет, самому старшему — 51 год. Как минимум один из них уже погиб на войне в Украине.

Что говорят китайские наемники о войне в Украине

Некоторые из контрактников успевают вернуться на родину. Затем они выкладывают в соцсети свои истории.

Например, 41-летний Цзяньвэй Ли, который прилетел в Россию и обратился в пункт отбора по контракту в декабре 2023 года, подробно рассказывал в своих соцсетях о службе в российской армии. По его словам, с момента появления контрактника на поле боя до его смерти может проходить в среднем 8-10 часов.

Он жаловался на "слабое" военное снаряжение и оружие, а также на языковой барьер, который мешает общаться с российскими сослуживцами и говорить по рации с командованием.

"За две недели, что я здесь, мы продвинулись всего на 100 метров. Мы потеряли десятки людей и не забрали тела", — рассказывает он.

По словам Цзяньвэя Ли, во время одного из боев один иностранный наемник и двое российских военных от страха сбежали, а кубинец симулировал болезнь, чтобы не участвовать в боях.

Другой военный, 38-летний Жуйци Сунь, также жаловался в социальных сетях на условия в российской армии. Он прилетел в Россию в сентябре 2023 года и на следующий день подался заключать контракт.

"Здесь нет никакой медицинской помощи. Всем наплевать. Боль меня убивает", — говорил он на видео, опубликованном в январе 2024 года.

По его словам, врач после осмотра не обеспечил надлежащего лечения.

"Я обратился в китайское посольство в России. Они сказали, что это моя личная проблема", — утверждает Жуйци Сунь.

Напомним, 8 апреля стало известно, что ВСУ взяли в плен двух граждан из Китая, которые воевали против Украины в Донецкой области.

После этого Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обменять пленных граждан Китая, и назвал свои условия.