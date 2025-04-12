Ситуация на фронте 12 апреля — сводка Генштаба по направлениям

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook/Александр Сырский

В субботу, 12 апреля, начались 1144-е сутки широкомасштабной войны, которую развязала РФ в Украине. За сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За минувшие сутки россияне сбросили 183 авиабомбы и совершили более 6400 обстрелов, из них 215 — из реактивных систем залпового огня. Также атаковали 2789 дронами-камикадзе. Силы обороны Украины за сутки поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

За минувшие сутки потери врага составили 1240 человек. Также украинские защитники обезвредили:

11 танков,

7 боевых бронированных машин,

49 артиллерийских систем,

две РСЗО,

78 БпЛА оперативно-тактического уровня,

128 единиц автомобильной техники.

Карта боевых действий по состоянию на 11 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка и Западное.

Харьковское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Екатериновка, Зеленая Долина и Ямполовка.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Белогоровка.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Курдюмовки, Часового Яра и Орехово-Васильевки.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку Дачного, Дружбы и Торецка.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надиевка и Андреевка.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Разлив и Раздольное.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательные действия вблизи Малых Щербаков.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении враг семь раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 55 авиационных ударов с применением 90 управляемых авиабомб, а также совершил 156 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 - из реактивных систем залпового огня.

Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, россияне утром 12 апреля атаковали столицу. В результате атаки беспилотниками в Киеве вспыхнули несколько пожаров.

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