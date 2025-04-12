Ситуация на фронте 12 апреля — сводка Генштаба по направлениям

За сутки 149 боестолкновений — самые горячие направления фронта
В субботу, 12 апреля, начались 1144-е сутки широкомасштабной войны, которую развязала РФ в Украине. За сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какова ситуация на ключевых направлениях фронта
За минувшие сутки россияне сбросили 183 авиабомбы и совершили более 6400 обстрелов, из них 215 — из реактивных систем залпового огня. Также атаковали 2789 дронами-камикадзе. Силы обороны Украины за сутки поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
За минувшие сутки потери врага составили 1240 человек. Также украинские защитники обезвредили:
- 11 танков,
- 7 боевых бронированных машин,
- 49 артиллерийских систем,
- две РСЗО,
- 78 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 128 единиц автомобильной техники.
На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка и Западное.
На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Екатериновка, Зеленая Долина и Ямполовка.
На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Белогоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Курдюмовки, Часового Яра и Орехово-Васильевки.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку Дачного, Дружбы и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надиевка и Андреевка.
На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Разлив и Раздольное.
На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.
На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательные действия вблизи Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении враг семь раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 55 авиационных ударов с применением 90 управляемых авиабомб, а также совершил 156 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
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