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За сутки 149 боестолкновений — самые горячие направления фронта

12 апреля 2025 08:50
Ольга Антоновская - редактор
Ситуация на фронте 12 апреля — сводка Генштаба по направлениям
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook/Александр Сырский
Ольга Антоновская - редактор

В субботу, 12 апреля, начались 1144-е сутки широкомасштабной войны, которую развязала РФ в Украине. За сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на ключевых направлениях фронта

За минувшие сутки россияне сбросили 183 авиабомбы и совершили более 6400 обстрелов, из них 215 — из реактивных систем залпового огня. Также атаковали 2789 дронами-камикадзе. Силы обороны Украины за сутки поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Ситуація на фронті на усіх напрямках станом на 12 квітня
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

За минувшие сутки потери врага составили 1240 человек. Также украинские защитники обезвредили:

  • 11 танков,
  • 7 боевых бронированных машин,
  • 49 артиллерийских систем,
  • две РСЗО,
  • 78 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 128 единиц автомобильной техники.
Ситуація на фронті станом на 12 квітня
Карта боевых действий по состоянию на 11 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка и Западное.

Яка ситуація на Харківському напрямку 12 квітня
Харьковское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку 12 квітня
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Екатериновка, Зеленая Долина и Ямполовка.

Яка ситуація на Лиманському напрямку 12 квітня
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Белогоровка.

Яка ситуація на Сіверському напрямку 12 квітня
Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Курдюмовки, Часового Яра и Орехово-Васильевки.

Яка ситуація на Краматорському напрямку 12 квітня
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку Дачного, Дружбы и Торецка.

Яка ситуація на Торецькому напрямку 12 квітня
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надиевка и Андреевка.

Яка ситуація на Покровському напрямку 12 квітня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Разлив и Раздольное.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку 12 квітня
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.

Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку 12 квітня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательные действия вблизи Малых Щербаков.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку 12 квітня
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении враг семь раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

Яка ситуація на Придніпровському напрямку 12 квітня
Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 55 авиационных ударов с применением 90 управляемых авиабомб, а также совершил 156 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 - из реактивных систем залпового огня.

Яка ситуація на Курському напрямку 12 квітня
Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, россияне утром 12 апреля атаковали столицу. В результате атаки беспилотниками в Киеве вспыхнули несколько пожаров.

Ранее мы писали о том, что более ста граждан Китая, которые воюют на стороне РФ против Украины, являются наемниками. Они не имеют прямой связи с правительством Китая.

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