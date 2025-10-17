Відео
Відео

Армія За 500 км — українські військові знищили російську БМ "Смерч"

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 17:05
Оновлено: 17:05
Втрати окупантів — ЗСУ знищили російську БМ Смерч
Знищення російської бойової машини "Смерч". Фото: кадр відео

Українські військові у Херсонській області знищили російську бойову машину "Смерч". Сили оборони провели спецоперації майже за 500 кілометрів від цілі.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня 17 жовтня. 

Читайте також:

Знищення російської БМ "Смерч"

"Днями силами ударних дронів та аеророзвідки підрозділу "Lasar’s Group" в операційній зоні угруповання військ "Південь" на Херсонщині знищено БМ-30 "Смерч"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це трапилось на дальності майже пів сотні кілометрів від цілі.

Що відомо про БМ "Смерч"

БМ-30 "Смерч" —  реактивна система залпового вогню калібру 300 мм. Вона призначена для ураження скупчень живої сили, бронетехніки, артилерійських батарей, командних пунктів, складів і вузлів зв’язку на великих відстанях.

Вона оснащена 12 пусковими трубами і може за 38 секунд випустити увесь залп. Стандартна дальність ураження 70-90 км, а модернізовані — до 120 км і більше. 

Вартість такої установки коливається в межах 10-16 млн доларів. Все залежить від пакета, допоміжної техніки та обслуговування.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали відео запеклого бою на Запорізькому фронті. Українські військові провели штурмові дії та зачистили об'єкти від російських окупантів.

Також ми писали, що українські прикордонники ліквідували піхотинців РФ. Вони просувалися до позицій наших військових. 

Херсонська область військова техніка війна в Україні фронт втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
