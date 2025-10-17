Втрати окупантів — ЗСУ знищили російську БМ Смерч

Знищення російської бойової машини "Смерч". Фото: кадр відео

Українські військові у Херсонській області знищили російську бойову машину "Смерч". Сили оборони провели спецоперації майже за 500 кілометрів від цілі.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня 17 жовтня.

Знищення російської БМ "Смерч"

"Днями силами ударних дронів та аеророзвідки підрозділу "Lasar’s Group" в операційній зоні угруповання військ "Південь" на Херсонщині знищено БМ-30 "Смерч"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це трапилось на дальності майже пів сотні кілометрів від цілі.

Що відомо про БМ "Смерч"

БМ-30 "Смерч" — реактивна система залпового вогню калібру 300 мм. Вона призначена для ураження скупчень живої сили, бронетехніки, артилерійських батарей, командних пунктів, складів і вузлів зв’язку на великих відстанях.

Вона оснащена 12 пусковими трубами і може за 38 секунд випустити увесь залп. Стандартна дальність ураження 70-90 км, а модернізовані — до 120 км і більше.

Вартість такої установки коливається в межах 10-16 млн доларів. Все залежить від пакета, допоміжної техніки та обслуговування.

