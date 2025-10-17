Потери оккупантов — ВСУ уничтожили российскую БМ Смерч

Уничтожение российской боевой машины "Смерч". Фото: кадр видео

Украинские военные в Херсонской области уничтожили российскую боевую машину "Смерч". Силы обороны провели спецоперацию почти в 500 километрах от цели.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга 17 октября.

Реклама

Читайте также:

Уничтожение российской БМ "Смерч"

"На днях силами ударных дронов и аэроразведки подразделения "Lasar's Group" в операционной зоне группировки войск "Юг" на Херсонщине уничтожена БМ-30 "Смерч"",— говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что это произошло на дальности почти полсотни километров от цели.

Что известно о БМ "Смерч"

БМ-30 "Смерч" — реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Она предназначена для поражения скоплений живой силы, бронетехники, артиллерийских батарей, командных пунктов, складов и узлов связи на больших расстояниях.

Реклама

Она оснащена 12 пусковыми трубами и может за 38 секунд выпустить весь залп. Стандартная дальность поражения 70-90 км, а модернизированные — до 120 км и более.

Стоимость такой установки колеблется в пределах 10-16 млн долларов. Все зависит от пакета, вспомогательной техники и обслуживания.

Реклама

Напомним, ранее бойцы ГУР показали видео ожесточенного боя на Запорожском фронте. Украинские военные провели штурмовые действия и зачистили объекты от российских оккупантов.

Также мы писали, что украинские пограничники ликвидировали пехотинцев РФ. Они продвигались к позициям наших военных.