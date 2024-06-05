Чоловіки з посвідкою на проживання, чи можуть виїхати в інші країни

Прикордонник на державному кордоні України. Фото: Facebook-сторінка "Північний кордон. Прикордонслужба"

Зміни в законодавстві закрили можливість виїзду з України для громадян, які мають посвідку на проживання у інших країнах. Тепер ці чоловіки мають звернутися до територіальних центрів комплектування та стати на військовий облік.

Про це повідомляє "Ми-Україна".

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Для українців, які мають посвідку на проживання у інших країнах, закрили державні кордони.

"Раніше ми справді випускали з території України осіб, які мали посвідку на проживання за межами України. Зараз цю категорію громадян ми не пропускаємо", — пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Обов’язково стати на військовий облік

За словами Демченка, йдеться про позначки Міністерства закордонних справ та Державної міграційної служби про вибуття на постійне проживання до інших країн. Раніше ці громадяни мали право виїзду, тепер же, після зміни українського законодавства, це право було скасоване.

Цю категорію чоловіків виключили з переліку осіб, які мають бути зняті з військового обліку. Тож тепер вони мають відвідати територіальні центри комплектування та стати на військовий облік.

Нагадаємо, громадянам, які мають відстрочку від мобілізації, надану Міністерством економіки, продовжать бронювання ще на три місяці автоматично.

Раніше ми писали, що частина військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном, має повернутися додому і звернутися до територіальних центрів комплектування.