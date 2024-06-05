Мужчины с видом на жительство, могут ли уехать в другие страны

Пограничник на границе Украины. Фото: Facebook-страница "Північний кордон. Прикордонслужба"

Изменения в законодательстве закрыли возможность выезда из Украины для граждан, имеющих вид на жительство в других странах. Теперь эти мужчины должны обратиться в территориальные центры комплектования и стать на военный учет.

Об этом сообщает "Ми-Україна".

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Для украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, закрыли государственные границы.

"Раньше мы действительно выпускали с территории Украины лиц, которые имели вид на жительство за пределами Украины. Сейчас эту категорию граждан мы не пропускаем", — пояснил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Обязательно встать на военный учет

По словам Демченко, речь идет о пометках Министерства иностранных дел и Государственной миграционной службы о выбытии на постоянное проживание в другие страны. Раньше эти граждане имели право выезда, теперь же после изменения украинского законодательства это право было отменено.

Эту категорию мужчин исключили из числа лиц, которые должны быть сняты с военного учета. Теперь они должны посетить территориальные центры комплектования и стать на военный учет.

Напомним, гражданам, имеющим отсрочку от мобилизации, предоставленную Министерством экономики, продлят бронирование еще на три месяца автоматически.

Ранее мы писали, что часть находящихся за рубежом военнообязанных украинцев должна вернуться домой и обратиться в территориальные центры комплектования.