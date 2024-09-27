Обстріл Кривого Рогу 27 вересня — з-під завалів дістали тіло жінки

З-під завалів у Кривому Розі дістали тіло жінки
З-під завалів у Кривому Розі Дніпропетровської області дістали тіло людини. Йдеться про жінку, яка загинула внаслідок російського удару.
Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram у п'ятницю, 27 вересня.
Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу
Вілкул зазначив, що під завалами можуть ще перебувати троє людей.
"На жаль, під завалами знайшли загиблу людину. Жінка. Під завалами можуть ще перебувати троє людей. Пошуково-рятувальна операція продовжується", — наголосив він.
За його словами, всім шести пораненим внаслідок ворожого ракетного удару по місту надається вся необхідна допомога.
Троє поранених чоловіків 1978, 1979 та 1986 р.н. були доставлені до лікарень міста. У них черепно-мозкові травми, різані рани та переломи. Наразі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.
"Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці, лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків", — розповів Вілкул.
Наразі відомо, що внаслідок удару окупантів, крім будівлі поліції, пошкодежно 23 приватних будинки, три дев'ятиповерхівки, навчальний заклад, понад 80 авто.
Нагадаємо, окупанти влучили по адміністративній будівлі у Кривому Розі. З'ясувалося, що це було управління поліції.
Прокуратура показала фото наслідків російського удару по місту. Пошкоджень зазнали також житлові будинки та автомобілі.
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