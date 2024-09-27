Обстріл Кривого Рогу 27 вересня — з-під завалів дістали тіло жінки

Рятувальники розбирають завали у Кривому Розі 27 вересня. Фото: ДСНС

З-під завалів у Кривому Розі Дніпропетровської області дістали тіло людини. Йдеться про жінку, яка загинула внаслідок російського удару.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram у п'ятницю, 27 вересня.

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Вілкул зазначив, що під завалами можуть ще перебувати троє людей.

Рятувальники розбирають завали у Кривому Розі 27 вересня. Фото: ДСНС

"На жаль, під завалами знайшли загиблу людину. Жінка. Під завалами можуть ще перебувати троє людей. Пошуково-рятувальна операція продовжується", — наголосив він.

За його словами, всім шести пораненим внаслідок ворожого ракетного удару по місту надається вся необхідна допомога.

Рятувальники розбирають завали у Кривому Розі 27 вересня. Фото: ДСНС

Троє поранених чоловіків 1978, 1979 та 1986 р.н. були доставлені до лікарень міста. У них черепно-мозкові травми, різані рани та переломи. Наразі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

"Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці, лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків", — розповів Вілкул.

Наразі відомо, що внаслідок удару окупантів, крім будівлі поліції, пошкодежно 23 приватних будинки, три дев'ятиповерхівки, навчальний заклад, понад 80 авто.

Допис Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти влучили по адміністративній будівлі у Кривому Розі. З'ясувалося, що це було управління поліції.

Прокуратура показала фото наслідків російського удару по місту. Пошкоджень зазнали також житлові будинки та автомобілі.