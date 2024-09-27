Обстрел Кривого Рога 27 сентября — из-под завалов достали тело женщины

Из-под завалов в Кривом Роге извлекли тело женщины
Из-под завалов в Кривом Роге Днепропетровской области извлекли тело человека. Речь идет о женщине, погибшей в результате российского удара.
Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в пятницу, 27 сентября.
Последствия российского обстрела Кривого Рога
Вилкул отметил, что под завалами могут еще находиться три человека.
"К сожалению, под завалами нашли погибшего человека. Женщина. Под завалами могут еще находиться три человека. Поисково-спасательная операция продолжается", — подчеркнул он.
По его словам, всем шести раненым в результате вражеского ракетного удара по городу оказывается вся необходимая помощь.
Трое раненых мужчин 1978, 1979 и 1986 г.р. были доставлены в больницы города. У них черепно-мозговые травмы, резаные раны и переломы. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
"Еще трое пострадавших мужчин получили помощь на месте, будут лечиться амбулаторно под наблюдением медиков", — рассказал Вилкул.
Известно, что в результате удара оккупантов, кроме здания полиции, повреждено 23 частных дома, три девятиэтажки, учебное заведение, более 80 авто.
Напомним, оккупанты попали по административному зданию в Кривом Роге. Выяснилось, что это было управление полиции.
Прокуратура показала фото последствий удара по городу. Повреждения получили также жилые дома и автомобили.
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