Обстрел Кривого Рога 27 сентября — из-под завалов достали тело женщины

Спасатели разбирают завалы в Кривом Роге 27 сентября. Фото: ГСЧС

Из-под завалов в Кривом Роге Днепропетровской области извлекли тело человека. Речь идет о женщине, погибшей в результате российского удара.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в пятницу, 27 сентября.

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Вилкул отметил, что под завалами могут еще находиться три человека.

Спасатели разбирают завалы в Кривом Роге 27 сентября. Фото: ГСЧС

"К сожалению, под завалами нашли погибшего человека. Женщина. Под завалами могут еще находиться три человека. Поисково-спасательная операция продолжается", — подчеркнул он.

По его словам, всем шести раненым в результате вражеского ракетного удара по городу оказывается вся необходимая помощь.

Спасатели разбирают завалы в Кривом Роге 27 сентября. Фото: ГСЧС

Трое раненых мужчин 1978, 1979 и 1986 г.р. были доставлены в больницы города. У них черепно-мозговые травмы, резаные раны и переломы. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

"Еще трое пострадавших мужчин получили помощь на месте, будут лечиться амбулаторно под наблюдением медиков", — рассказал Вилкул.

Известно, что в результате удара оккупантов, кроме здания полиции, повреждено 23 частных дома, три девятиэтажки, учебное заведение, более 80 авто.

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты попали по административному зданию в Кривом Роге. Выяснилось, что это было управление полиции.

Прокуратура показала фото последствий удара по городу. Повреждения получили также жилые дома и автомобили.