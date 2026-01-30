Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія З людьми у Часовому Яру немає зв'язку — яка ситуація в місті

З людьми у Часовому Яру немає зв'язку — яка ситуація в місті

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 18:59
Часів Яр — з людьми в місті довго немає зв'язку
Зруйновані будинки в Часовому Яру. Фото: МВС

З людьми, які залишились у Часовому Яру Донецької області, тривалий час немає зв'язку. Від міста майже нічого не залишилося.

Про це повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі Ранок.LIVE 30 січня.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація в Часовому Яру

Чаус розповів, що від Часового Яру майже нічого не залишилося. За його словами, будівлі в місті зруйновані настільки, що навіть окупантами немає де ховатися під час штурмів.

Окрім того, з місцевими, які залишились в Часовому Яру, вже тривалий час немає зв'язку.

"Близько сотні залишалось людей, це офіційна статистика, залишились в місті. Але дуже тривалий час зв'язку з містом просто немає... Ми не маємо повноти картинки, ми не маємо зв'язку і не маємо можливості спілкування", — сказав начальник МВА.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині ЗСУ ліквідували найманця з Філіппін. Він загинув під час "м’ясного штурму" у районі населеного пункту Новоселівка.

Водночас "Азов" спростував заяви РФ про взяття Родинського на Донеччині. Військові заявили, що продовжують утримувати позиції.

Донецька область зв'язок війна в Україні фронт Часів Яр
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації