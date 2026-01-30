Часів Яр — з людьми в місті довго немає зв'язку

Зруйновані будинки в Часовому Яру. Фото: МВС

З людьми, які залишились у Часовому Яру Донецької області, тривалий час немає зв'язку. Від міста майже нічого не залишилося.

Про це повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі Ранок.LIVE 30 січня.

Яка ситуація в Часовому Яру

Чаус розповів, що від Часового Яру майже нічого не залишилося. За його словами, будівлі в місті зруйновані настільки, що навіть окупантами немає де ховатися під час штурмів.

Окрім того, з місцевими, які залишились в Часовому Яру, вже тривалий час немає зв'язку.

"Близько сотні залишалось людей, це офіційна статистика, залишились в місті. Але дуже тривалий час зв'язку з містом просто немає... Ми не маємо повноти картинки, ми не маємо зв'язку і не маємо можливості спілкування", — сказав начальник МВА.

