Найманця з Філіппін ліквідували на Донеччині — деталі від ГУР

Український військовий на фронті. Фото: REUTERS

Українські військові ліквідували у Донецькій області іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці Росії. Він загинув під час "м’ясного штурму" у районі населеного пункту Новоселівка.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Реклама

Читайте також:

Ліквідація найманця з Філіппін

В ГУР розповіли, що розвідники виявили тіло громадянина Республіки Філіппіни Джона Патріка серед ліквідованих на Донеччині окупантів. Він проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії.

Найманець з Філіппін, який воював за РФ. Фото: ГУР

Джон Патрік, якого ліквідували ЗСУ. Фото6 ГУР

"Як і багато інших іноземних найманців, Патрік загинув під час "м’ясного штурму" у районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донеччини. При собі загарбник мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, телефоном і ім'ям командира. Російської мови він не знав", — йдеться у повідомленні.

За даними з вилучених електронних пристроїв філіппінця, його базова підготовка тривала лише тиждень. Після цього його одразу відправили на передову. Він отримав поранення та перебував у лісосмузі, звідки не передбачалось ніякої евакуації.

Розвідники наголосили, що Росія все частіше залучає іноземних громадян та трудових мігрантів до лав збройних сил через обман або тиск. Так, іноземцям пропонують службу в тилу або ж погрожують проблемами з поліцією.

"ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до РФ і будь-якої роботи на її території, особливо — нелегальної. Поїздка до Росії — реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки і шансу вижити", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР ліквідували КАМАЗ з окупантами на Кубані. Солдати та офіцери, які там перебували, безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України.

Крім того, ГУР і ДПСУ атакували нафтову інфраструктуру Росії у Туапсе. Об'єкти забезпечували роботу військово-промислового комплексу російської армії.