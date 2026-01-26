Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ ліквідували найманця з Філіппін — деталі від ГУР

ЗСУ ліквідували найманця з Філіппін — деталі від ГУР

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 13:36
Найманця з Філіппін ліквідували на Донеччині — деталі від ГУР
Український військовий на фронті. Фото: REUTERS

Українські військові ліквідували у Донецькій області іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці Росії. Він загинув під час "м’ясного штурму" у районі населеного пункту Новоселівка.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. 

Реклама
Читайте також:

Ліквідація найманця з Філіппін

В ГУР розповіли, що розвідники виявили тіло громадянина Республіки Філіппіни Джона Патріка серед ліквідованих на Донеччині окупантів. Він проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії. 

Ліквідація найманця з Філіппін
Найманець з Філіппін, який воював за РФ. Фото: ГУР
null
Джон Патрік, якого ліквідували ЗСУ. Фото6 ГУР

"Як і багато інших іноземних найманців, Патрік загинув під час "м’ясного штурму" у районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донеччини. При собі загарбник мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, телефоном і ім'ям командира. Російської мови він не знав", — йдеться у повідомленні. 

За даними з вилучених електронних пристроїв філіппінця, його базова підготовка тривала лише тиждень. Після цього його одразу відправили на передову. Він отримав поранення та перебував у лісосмузі, звідки не передбачалось ніякої евакуації. 

Розвідники наголосили, що Росія все частіше залучає іноземних громадян та трудових мігрантів до лав збройних сил через обман або тиск. Так, іноземцям пропонують службу в тилу або ж погрожують проблемами з поліцією. 

"ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до РФ і будь-якої роботи на її території, особливо — нелегальної. Поїздка до Росії — реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки і шансу вижити", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР ліквідували КАМАЗ з окупантами на Кубані. Солдати та офіцери, які там перебували, безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України.

Крім того, ГУР і ДПСУ атакували нафтову інфраструктуру Росії у Туапсе. Об'єкти забезпечували роботу військово-промислового комплексу російської армії.

Донецька область війна в Україні ГУР Росія фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації