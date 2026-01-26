Видео
ВСУ ликвидировали наемника из Филиппин — детали от ГУР

ВСУ ликвидировали наемника из Филиппин — детали от ГУР

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 13:36
Наемника из Филиппин ликвидировали в Донецкой области — детали от ГУР
Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS

Украинские военные ликвидировали в Донецкой области иностранного наемника из Филиппин, который воевал на стороне России. Он погиб во время "мясного штурма" в районе населенного пункта Новоселовка.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Читайте также:

Ликвидация наемника из Филиппин

В ГУР рассказали, что разведчики обнаружили тело гражданина Республики Филиппины Джона Патрика среди ликвидированных в Донецкой области оккупантов. Он проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Вооруженных сил России.

Ліквідація найманця з Філіппін
Наемник с Филиппин, который воевал за РФ. Фото: ГУР
null
Джон Патрик, которого ликвидировали ВСУ. Фото6 ГУР

"Как и многие другие иностранные наемники, Патрик погиб во время "мясного штурма" в районе населенного пункта Новоселовка Краматорского района Донецкой области. При себе захватчик имел только оружие, боекомплект и клочок бумаги с номером подразделения, телефоном и именем командира. Русского языка он не знал", — говорится в сообщении.

По данным из изъятых электронных устройств филиппинца, его базовая подготовка длилась всего неделю. После этого его сразу отправили на передовую. Он получил ранения и находился в лесополосе, откуда не предполагалось никакой эвакуации.

Разведчики отметили, что Россия все чаще привлекает иностранных граждан и трудовых мигрантов в ряды вооруженных сил через обман или давление. Так, иностранцам предлагают службу в тылу или угрожают проблемами с полицией.

"ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любой работы на ее территории, особенно — нелегальной. Поездка в Россию — реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ГУР ликвидировали КАМАЗ с оккупантами на Кубани. Солдаты и офицеры, которые там находились, непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины.

Кроме того, ГУР и ГПСУ атаковали нефтяную инфраструктуру России в Туапсе. Объекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса российской армии.

Донецкая область война в Украине ГУР Россия фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
