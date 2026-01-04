На Кубани взорвали КАМАЗ с военными РФ — видео

Грузовик ВС РФ. Фото: кадр из видео

В Краснодарском крае России произошел взрыв вблизи места дислокации одной из ракетных бригад ВС РФ. В результате инцидента загорелся военный автомобиль с личным составом.

Об успешной операции сообщили в Главном управлении разведки в воскресенье, 4 января.

Утром 26 декабря 2025 года около 07:40 в городе Кореновск Краснодарского края прогремел взрыв на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии южного военного округа ВС РФ.

В результате взрыва загорелся военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил личный состав подразделения. Солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады понесли потери, точное количество раненых и погибших пока не уточняется.

Как сообщили в ГУР, 47-я ракетная бригада ВС РФ непосредственно причастна к нанесению ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, военнослужащие этого подразделения также фигурируют в материалах по военным преступлениям против мирного населения.

