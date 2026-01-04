На Кубані підірвали КАМАЗ з військовими РФ — відео

Вантажівка ЗС РФ. Фото: кадр з відео

У Краснодарському краї Росії стався вибух поблизу місця дислокації однієї з ракетних бригад ЗС РФ. Внаслідок інциденту загорівся військовий автомобіль із особовим складом.

Про успішну операцію повідомили у Головному управлінні розвідки в неділю, 4 січня.

ГУР завдало удару по окупантам в тилу РФ

Вранці 26 грудня 2025 року близько 07:40 у місті Корєновськ Краснодарського краю пролунав вибух на в'їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу ЗС РФ.

У результаті вибуху загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади зазнали втрат, точна кількість поранених і загиблих наразі не уточнюється.

Як повідомили у ГУР, 47-ма ракетна бригада ЗС РФ безпосередньо причетна до завдання ракетних ударів по території України. Крім того, військовослужбовці цього підрозділу також фігурують у матеріалах щодо воєнних злочинів проти мирного населення.

