Бійці ГУР ліквідували КАМАЗ з окупантами на Кубані — відео

Бійці ГУР ліквідували КАМАЗ з окупантами на Кубані — відео

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 19:28
На Кубані підірвали КАМАЗ з військовими РФ — відео
Вантажівка ЗС РФ. Фото: кадр з відео

У Краснодарському краї Росії стався вибух поблизу місця дислокації однієї з ракетних бригад ЗС РФ. Внаслідок інциденту загорівся військовий автомобіль із особовим складом.

Про успішну операцію повідомили у Головному управлінні розвідки в неділю, 4 січня.

Читайте також:

ГУР завдало удару по окупантам в тилу РФ

Вранці 26 грудня 2025 року близько 07:40 у місті Корєновськ Краснодарського краю пролунав вибух на в'їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу ЗС РФ.

У результаті вибуху загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади зазнали втрат, точна кількість поранених і загиблих наразі не уточнюється.

Як повідомили у ГУР, 47-ма ракетна бригада ЗС РФ безпосередньо причетна до завдання ракетних ударів по території України. Крім того, військовослужбовці цього підрозділу також фігурують у матеріалах щодо воєнних злочинів проти мирного населення.

Нагадаємо, у корпусі "Азов" спростували заяви РФ про захоплення Родинського на Донеччині.

А також військовий пояснив, чому солдати РФ вбивають своїх штурмовиків на полі бою.

росія російські війська війна в Україні ГУР атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
