Главная Армия С людьми в Часовом Яру нет связи — какая ситуация в городе

С людьми в Часовом Яру нет связи — какая ситуация в городе

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 18:59
Часов Яр — с людьми в городе долго нет связи
Разрушенные дома в Часовом Яру. Фото: МВД

С людьми, которые остались в Часовом Яру Донецкой области, длительное время нет связи. От города почти ничего не осталось.

Об этом сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире Ранок.LIVE 30 января.

Читайте также:

Какова ситуация в Часовом Яру

Чаус рассказал, что от Часового Яра почти ничего не осталось. По его словам, здания в городе разрушены настолько, что даже оккупантами негде прятаться во время штурмов.

Кроме того, с местными, которые остались в Часовом Яру, уже длительное время нет связи.

"Около сотни оставалось людей, это официальная статистика, остались в городе. Но очень длительное время связи с городом просто нет... Мы не имеем полноты картинки, мы не имеем связи и не имеем возможности общения", — сказал начальник ГВА.

Напомним, недавно в Донецкой области ВСУ ликвидировали наемника из Филиппин. Он погиб во время "мясного штурма" в районе населенного пункта Новоселовка.

В то же время "Азов" опроверг заявления РФ о взятии Родинского в Донецкой области. Военные заявили, что продолжают удерживать позиции.

Донецкая область связь война в Украине фронт Часов Яр
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
