Часов Яр — с людьми в городе долго нет связи

С людьми в Часовом Яру нет связи — какая ситуация в городе
С людьми, которые остались в Часовом Яру Донецкой области, длительное время нет связи. От города почти ничего не осталось.
Об этом сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире Ранок.LIVE 30 января.
Какова ситуация в Часовом Яру
Чаус рассказал, что от Часового Яра почти ничего не осталось. По его словам, здания в городе разрушены настолько, что даже оккупантами негде прятаться во время штурмов.
Кроме того, с местными, которые остались в Часовом Яру, уже длительное время нет связи.
"Около сотни оставалось людей, это официальная статистика, остались в городе. Но очень длительное время связи с городом просто нет... Мы не имеем полноты картинки, мы не имеем связи и не имеем возможности общения", — сказал начальник ГВА.
