Як ЗСУ ведуть танковий бій з росіянами на фронті — у Третій штурмовій показали відео

Кадри з танку. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, бійці Третьої штурмової показали кадри танкового бою з ворогом на Харківщині.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

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На відео видно, як українська техніка заїжджає на максимально можливу відстань до ворога. Танкісти прицілюють гармату, заряджають й одразу стріляють по російських позиціях на Харківщині.

"Адреналін, азарт і ненависть до окупантів, яких випалюєш — тут сконцентровано все", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, на Харківщині українські бійці успішно відпрацювали по техніці та живій силі ворога.

Також прикордонники знищили значну кількість ворожої техніки та особового складу Луганській області.