Війна в Україні — ЗСУ знищили техніку та особовий склад ворога на Луганщині

Знищення російської техніки. Фото: скриншот

Сили оборони завдали відчутних втрат російській армії на Луганщині. Прикордонники знищили значну кількість ворожої техніки та особового складу.

Відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegran у четвер, 7 листопада.

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Згідно із даними ДПСУ, за кілька днів роботи прикордонників бригади "Помста" у районні Кремінної було знищено чимало ворожої техніки та російських військових.

Зокрема, українські бійці ліквідували 15 загарбників, ще 13 отримали поранення. Також було знищено танк, дві гаубиці, п'ять військових вантажівок, вісім автомобілів та бензовоз.

Повідомляється, що під атаку ЗСУ потрапили склад пально-мастильних матеріалів, кілька складів боєкомплекту та позиція мінометників.

Нагадаємо, нещодавно під Вовчанськом прикордонники ліквідували російську бойову машину піхоти.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині бійці ЗСУ показали застосування американської зброї для ударів по окупантах. По позиціях загарбників відпрацювали автоматичні станкові гранатомети виробництва США та Німеччини.