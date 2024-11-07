Война в Украине — ВСУ уничтожили технику и личный состав врага в Луганской области

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот

Силы обороны нанесли ощутимые потери российской армии в Луганской области. Пограничники уничтожили значительное количество вражеской техники и личного состава.

Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegran в четверг, 7 ноября.

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Согласно данным ГПСУ, за несколько дней работы пограничников бригады "Помста" в районе Кременной было уничтожено немало вражеской техники и российских военных.

В частности, украинские бойцы ликвидировали 15 захватчиков, еще 13 получили ранения. Также были уничтожены танк, две гаубицы, пять военных грузовиков, восемь автомобилей и бензовоз.

Сообщается, что под атаку ВСУ попали склад горюче-смазочных материалов, несколько складов боекомплекта и позиция минометчиков.

Напомним, недавно под Волчанском пограничники ликвидировали российскую боевую машину пехоты.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области бойцы ВСУ показали применение американского оружия для ударов по оккупантам. По позициям захватчиков отработали автоматические станковые гранатометы производства США и Германии.