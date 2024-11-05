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Прикордонники підбили російську БМП на Харківщині — відео

5 листопада 2024 14:04
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — прикордонники знищили російську БМП під Вовчанськом
Російська БМП. Фото: скриншот із відео
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Українські бійці продовжують знищувати техніку противника на території України. Під Вовчанськом прикордонники ліквідували російську бойову машину піхоти (БМП).

Відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 5 листопада.

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Прикордонники Краматорського загону завдяки FPV-дрону уразили ворожу техніку. Під Вовчанськом українські бійці підбили бойову машину піхоти росіян. 

"Так виглядає "штраф" за зупинку в недозволеному місці", — написали прикордонники.

Нагадаємо, бійці полку "Азов" за допомогою дронів ліквідували російських окупантів поблизу Нью-Йорка на Донеччині. 

Раніше ми писали про те, що прикордонники ліквідували радіоелектронну розвідку противника та бліндажі російських військових під Вовчанськом на Харківщині. 

втрати окупантів Вовчанськ війна в Україні прикордонники Харківська область ДПСУ

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