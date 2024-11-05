Война в Украине — пограничники уничтожили российскую БМП под Волчанском

Пограничники подбили российскую БМП в Харьковской области — видео
Украинские бойцы продолжают уничтожать технику противника на территории Украины. Под Волчанском пограничники ликвидировали российскую боевую машину пехоты (БМП).
Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 5 ноября.
Потери оккупантов в Харьковской области
Пограничники Краматорского отряда благодаря FPV-дрону поразили вражескую технику. Под Волчанском украинские бойцы подбили боевую машину пехоты россиян.
"Так выглядит "штраф" за остановку в неположенном месте", — написали пограничники.
Напомним, бойцы полка "Азов" с помощью дронов ликвидировали российских оккупантов вблизи Нью-Йорка Донецкой области.
Ранее мы писали о том, что пограничники ликвидировали радиоэлектронную разведку противника и блиндажи российских военных под Волчанском Харьковской области.
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