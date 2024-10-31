Війна в Україні — прикордонники знищили російську розвідку на Харківщині

Знищення російських бліндажів. Фото: скриншот

Прикордонники ліквідували радіоелектронну розвідку противника під Вовчанськом на Харківщині. Також Сили оборони завдали удару по бліндажах російських військових.

Відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram у четвер, 31 жовтня.

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У Харківській області прикордонники бригади "Гарт" завдяки мінометам та ударним БпЛА знищили антену радіоелектронної розвідки противника та пристрій відеоспостереження.

"Наші бійці продовжують вражати ворожі цілі під Вовчанськом", — заявили в ДПСУ.

Також під удар українських військових потрапили місця укриття особового складу російської армії.

Нагадаємо, на Покровському напрямку бійці бригади "Червона калина" Національної гвардії України знищили групу російських загарбників.

Раніше ми писали про те, що у Харківській області українським бійцям вдалося знищити групу російських солдатів, які спромоглися підступити до позицій Третьої штурмової.