Война в Украине - пограничники уничтожили российскую разведку на Харьковщине

Уничтожение российских блиндажей. Фото: скриншот

Пограничники ликвидировали радиоэлектронную разведку противника под Волчанском в Харьковской области. Также Силы обороны нанесли удар по блиндажам российских военных.

Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 31 октября.

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В Харьковской области пограничники бригады "Гарт" благодаря минометам и ударным БпЛА уничтожили антенну радиоэлектронной разведки противника и устройство видеонаблюдения.

"Наши бойцы продолжают поражать вражеские цели под Волчанском", — заявили в ГПСУ.

Также под удар украинских военных попали места укрытия личного состава российской армии.

Напомним, в Покровском направлении бойцы бригады "Красная калина" Национальной гвардии Украины уничтожили группу российских захватчиков.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области украинским бойцам удалось уничтожить группу российских солдат, которые смогли подступить к позициям Третьей штурмовой.