Война в Украине - пограничники уничтожили российскую разведку на Харьковщине

Пограничники уничтожили вражескую разведку под Волчанском — видео
Пограничники ликвидировали радиоэлектронную разведку противника под Волчанском в Харьковской области. Также Силы обороны нанесли удар по блиндажам российских военных.
Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 31 октября.
Потери оккупантов в Харьковской области
В Харьковской области пограничники бригады "Гарт" благодаря минометам и ударным БпЛА уничтожили антенну радиоэлектронной разведки противника и устройство видеонаблюдения.
"Наши бойцы продолжают поражать вражеские цели под Волчанском", — заявили в ГПСУ.
Также под удар украинских военных попали места укрытия личного состава российской армии.
Напомним, в Покровском направлении бойцы бригады "Красная калина" Национальной гвардии Украины уничтожили группу российских захватчиков.
Ранее мы писали о том, что в Харьковской области украинским бойцам удалось уничтожить группу российских солдат, которые смогли подступить к позициям Третьей штурмовой.
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