Війна в Україні — бійці полку Азов знищили російських військових біля Нью-Йорку

Азовці знищили загарбників під Нью-Йорком — ефектне відео
Бійці полку "Азов" за допомогою дронів ліквідували російських окупантів поблизу Нью-Йорка на Донеччині. Це сталося на тлі активних боїв, які ведуться на цьому напрямку.
Відео опублікувала пресслужба АЗОВ у Telegram у суботу, 2 листопада.
Втрати окупантів на Донеччині
Оператори БпЛА 12-ї бригади спеціального призначення полку "Азов" ліквідували ворога на околицях Нью-Йорку у Торецькій міській територіальній громаді у Донецькій області.
"Торецький напрямок — це місце класичних мʼясних штурмів від армії РФ і "закидання" піхотою. А отже — місце ефективної роботи пілотів скидів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ЗСУ заперечують інформацію щодо захоплення Торецьку та Часового Яру. Там натомість розповіли про зміну тактики пересування окупантів у цих населених пунктах.
Ми писали, що з початку операції Сил оборони на території Курської області Росії підрозділи ворог втратив майже 8000 солдатів.
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