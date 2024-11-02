Война в Украине — бойцы полка Азов уничтожили российских военных возле Нью-Йорка

Российские военные в Донецкой области. Фото: скриншот

Бойцы полка "Азов" с помощью дронов ликвидировали российских оккупантов вблизи Нью-Йорка в Донецкой области. Это произошло на фоне активных боев, которые ведутся на этом направлении.

Видео опубликовала пресс-служба АЗОВ в Telegram в субботу, 2 ноября.

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Операторы БпЛА 12-й бригады специального назначения полка "Азов" ликвидировали врага в окрестностях Нью-Йорка в Торецкой городской территориальной общине в Донецкой области.

"Торецкое направление — это место классических мясных штурмов от армии РФ и "заброски" пехотой. А значит — место эффективной работы пилотов сбросов", — говорится в сообщении.

Напомним, в ВСУ отрицают информацию о захвате Торецка и Часового Яра. Там же рассказали об изменении тактики передвижения оккупантов в этих населенных пунктах.

Мы писали, что с начала операции сил обороны на территории Курской области России подразделения враг потерял почти 8 000 солдат.