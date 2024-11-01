Втрати росіян у Курській області: останні дані

Стало відомо, яких втрат зазнав ворог на Курщині
З початку операції Сил оборони на території Курської області Росії підрозділи ворог втратив майже 8000 солдатів. Така кількість дорівнює 15 батальйонам ворога.
Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ у Facebook у п'ятницю, 1 листопада.
Втрати РФ на Курщині
Так, санітарні та безповоротні втрати російських окупантів склали 7980 осіб. Стосовно техніки та озброєння знищено та пошкоджено: 58 танків, 162 БМП, 46 БТР, 136 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 592 автомобільної техніки, 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки.
Також у повітрі було знищено три гвинтокрили та 146 ворожих дронів різних типів:
- бойових вертольотів Ка-52 — 2 одиниці;
- Мі-8 — 1 одиниця;
- розвідувальних дронів — 111 одиниць різних типів;
- ударних БпЛА ( "шахед", "Ланцет") — 34 одиниці;
- розвідувально-ударний БпЛА "Оріон" — 1 одиниця.
Крім того, 9874 російських FPV-дронів були подавлені засобами РЕБ. Захисники взяли у полон майже 300 окупантів, захопили дев'ять танків, чотири БТР, дев'ять гармат, шість мінометів тощо.
Раніше аналітики ISW заявили, що президент РФ Володимир Путін завищує втрати ЗСУ на Курщині та пояснили причину.
А у Білому домі заявили, що війська КНДР можуть з'явитися в районі Курська.
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