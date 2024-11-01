Втрати росіян у Курській області: останні дані

Пошкоджена колона росіян. Фото: Reuters

З початку операції Сил оборони на території Курської області Росії підрозділи ворог втратив майже 8000 солдатів. Така кількість дорівнює 15 батальйонам ворога.

Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ у Facebook у п'ятницю, 1 листопада.

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Втрати РФ на Курщині

Так, санітарні та безповоротні втрати російських окупантів склали 7980 осіб. Стосовно техніки та озброєння знищено та пошкоджено: 58 танків, 162 БМП, 46 БТР, 136 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 592 автомобільної техніки, 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки.

Також у повітрі було знищено три гвинтокрили та 146 ворожих дронів різних типів:

бойових вертольотів Ка-52 — 2 одиниці;

Мі-8 — 1 одиниця;

розвідувальних дронів — 111 одиниць різних типів;

ударних БпЛА ( "шахед", "Ланцет") — 34 одиниці;

розвідувально-ударний БпЛА "Оріон" — 1 одиниця.

Крім того, 9874 російських FPV-дронів були подавлені засобами РЕБ. Захисники взяли у полон майже 300 окупантів, захопили дев'ять танків, чотири БТР, дев'ять гармат, шість мінометів тощо.

Втрати РФ. Фото: ДШВ

Раніше аналітики ISW заявили, що президент РФ Володимир Путін завищує втрати ЗСУ на Курщині та пояснили причину.

А у Білому домі заявили, що війська КНДР можуть з'явитися в районі Курська.