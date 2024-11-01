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Стало известно, какие потери понес враг на Курщине

1 ноября 2024 14:38
Евгения Брюховецкая - редактор
Потери россиян в Курской области: последние данные
Поврежденная колонна россиян. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

С начала операции Сил обороны на территории Курской области России подразделения враг потерял около 8 000 солдат. Такое количество равно 15 батальонам врага.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ДШВ в Facebook в пятницу, 1 ноября.

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Так, санитарные и безвозвратные потери российских оккупантов составили 7 980 человек. Относительно техники и вооружения — уничтожены и повреждены: 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 592 автомобильной техники, 46 станций РЭБ и другой специальной техники.

Также в воздухе были уничтожены три вертолета и 146 вражеских дронов разных типов:

  • боевых вертолетов Ка-52 — 2 единицы;
  • Ми-8 — 1 единица;
  • разведывательных дронов — 111 единиц разных типов;
  • ударных БпЛА ("Шахед", "Ланцет") — 34 единицы;
  • разведывательно-ударный БпЛА "Орион" — 1 единица.

Кроме того, 9 874 российских FPV-дронов были подавлены средствами РЭБ. Защитники взяли в плен почти 300 оккупантов, захватили девять танков, четыре БТР, девять пушек, шесть минометов и т.д.

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Потери РФ. Фото: ДШВ

Ранее аналитики ISW заявили, что президент РФ Владимир Путин завышает потери ВСУ на Курщине и объяснили причину.

А в Белом доме заявили, что войска КНДР могут появиться в районе Курска.

потери оккупантов российские войска Курская область десант война в Украине ВСУ

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