Как ВСУ ведут танковое сражение с россиянами на фронте - в Третьей штурмовой показали видео

Кадры из танка. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, бойцы Третьей штурмовой показали кадры танкового боя с врагом на Харьковщине.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в пятницу, 8 ноября.

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На видео видно, как украинская техника заезжает на максимально возможное расстояние до врага. Танкисты прицеливают пушку, заряжают и сразу стреляют по российским позициям на Харьковщине.

"Адреналин, азарт и ненависть к выжигающим оккупантам — здесь сконцентрировано все", — говорится в сообщении.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, на Харьковщине украинские бойцы успешно отработали по технике и живой силе врага.

Также пограничники уничтожили значительное количество вражеской техники и личного состава в Луганской области.