Как ВСУ ведут танковое сражение с россиянами на фронте - в Третьей штурмовой показали видео

Воины 3-й ОШБр показали, как ведут огонь из танка — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, бойцы Третьей штурмовой показали кадры танкового боя с врагом на Харьковщине.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в пятницу, 8 ноября.
Танковое сражение с оккупантами
На видео видно, как украинская техника заезжает на максимально возможное расстояние до врага. Танкисты прицеливают пушку, заряжают и сразу стреляют по российским позициям на Харьковщине.
"Адреналин, азарт и ненависть к выжигающим оккупантам — здесь сконцентрировано все", — говорится в сообщении.
Напомним, на Харьковщине украинские бойцы успешно отработали по технике и живой силе врага.
Также пограничники уничтожили значительное количество вражеской техники и личного состава в Луганской области.
Читайте Новини.LIVE!