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Воїн заявив, що ЗСУ могли увійти в Донецьк ще влітку 2023 року

11 січня 2025 19:54
Євгенія Брюховецька - редактор
У 2023 році ЗСУ могли зайти в Донецьк - деталі
Військовий з позивним "Кондор". Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Командир першого стрілецького батальйону 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка з позивним "Кондор" пригадав бойові дії на Донецькому напрямку у 2023 році. Він заявив, що влітку того року ЗСУ могли увійти в окупований обласний центр.

Про це "Кондор" сказав у випуску української журналістки Раміни Есхакзай на YouTube.

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ЗСУ могли зайти в Донецьк

Воїн пригадав, що протягом місяців ситуація змінювалася. Коли українські захисники тільки зайшли на місцевість поблизу Донецька восени-взимку 2022 року та на початку 2023 — стикалися з постійними штурмами противника.

Але, за його словами, до літа 2023 року ЗСУ вдалося переламати хід війни, й вони вже почали штурмувати ворога на одній з найближчих смуг до Донецька. Там військові намагалися зробити все, аби іншим підрозділам було легше під час контрнаступу на Запоріжжі.

"І доходило до того, що коли ми штурмували одну з наступних позицій противника, то наступної позиції не було. Я дивився на цю ситуацію і розумів, що якби у мене було трохи більше сил, ми б могли зайти у Донецьк", — зазначив "Кондор".

Він уточнив, що це було реально, але на той момент не вистачало сил, адже всі вони перекидалися на Запорізький напрямок.

Раніше "Кондор" розповів, що значна частина з людей, які потрапляють до нього у батальйон, — чоловіки поважного віку.

А військова Катерина Поліщук "Пташка" заявила про нехтування життями бійців в українській армії.

російські війська ЗСУ Донецьк війна в Україні фронт

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