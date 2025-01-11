Поліщук "Пташка" назвала серйозну проблему в ЗСУ

Катерина Поліщук "Пташка". Фото: скриншот з відео

Українська журналістка Раміна Есхакзай побувала у місті Покровськ Донецької області, яке розташоване лише за два кілометри від "сірої зони". Про ситуацію там розповіла військовослужбовиця Катерина Поліщук "Пташка".

Про це йдеться у випуску на Youtube-каналі RAMINA.

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Ситуація в Покровську

За словами "Пташки", складається чітке враження, що війська РФ намагаються захопити якомога більше територій. Водночас в українському війську існує нехтування життям особового складу, гонитва за "зірочками" та визнанням вищого військового командування.

"Якби це була лише моя думка, я б не зверталася до Верховного Головнокомандувача з цим питанням. Це не було суто моє рішення, і воно мало результат", — сказала військова.

Вона уточнила, що це не той результат, на який вони чекали, але з'явилося розуміння того, що можна чогось досягти, привернувши увагу. Але військові намагаються некритичні проблеми вирішувати на місцях.

До Поліщук звернулися воїни з проханням допомогти, бо почалися наступи та загострення на фронті, тому вона розмістила допис у соцмережах.

"Я працюю не на командування, допомагаю не командирам здобувати нові "зірочки", а допомагаю хлопцям, чиємусь батькові, братові, синові, які сидять в окопі й мають потребу в дроні, щоб виявити завчасно ворога, знищити техніку, яка їде до них на позицію", — зазначила вона.

"Пташка" зауважила, що це було її свідоме рішення повернутися і передавати всю допомогу безпосередньо в руки бійцям.

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